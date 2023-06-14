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Гладилин назвал основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне

РПЛ-2023/24 начнется 23 июля.
14 июня 2023 20:21
автор: Максим Скороходов

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Будут стараться побороться с «Зенитом» ЦСКА и «Спартак». Не знаю, будут ли другие команды составлять конкуренцию. У «Зенита» поставленная игра, стабильный состав. Если «Зенит» сохранит состав, то «Спартаку» и ЦСКА нужно будет усиляться. Шансы теоретические есть, но их будет мало, если не будет поставлена игра», - приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Напомним, что «Зенит» стал в прошлом сезоне чемпионом России с отрывом в 12 очков. Второе место занял ЦСКА, превзошедший на четыре очка «Спартак», ставший третьим.

15 июня ЦСКА сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России. Ранее армейцы стали обладателями Кубка страны.

источник: «Газета.Ru»
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