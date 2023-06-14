Иван Саенко признался, что на данный момент не видит себя в футболе

Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко признался, что сейчас не видит себя в футболе.

«Много времени уделяю семье и детям. Есть еще бизнес, но он не имеет отношения к спорту.

Если будет вдохновение, может, и появится желание вернуться. На данный момент себя в футболе не вижу. Во время пандемии, пока было время, я отучился на тренерскую категорию С. На этом пока все», - приводит слова Саенко Sport24.

Саенко является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

В послужном списке Саенко на клубном уровне такие команды, как «Спартак», «Факел» и немецкие «Нюрнберг», «Карлсруэ»