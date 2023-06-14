Ловчев уверен, что у Лички получится в «Динамо»

Ветеран «Динамо» Евгений Ловчев высказался о возможном приходе в клуб главного тренера «Оренбурга» Марцелы Лички.

«Личка в «Динамо» - хороший вариант. Он заслужил такую работу. Для «Динамо», где очень хотят понравиться зрителю, важна атакующая команда, которая и сама радуется от футбола, и зрителя радует. Личке все же придется несладко — будут ждать, что команда будет играть сразу же. Какое-то время Личке надо дать, есть уверенность, что у него получится», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.