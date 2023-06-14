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Гакпо и Модрич выйдут в стартовом составе сборных Нидерландов и Хорватии в полуфинале Лиги наций

Матч начнется в 21:45 мск.
Гакпо и Модрич выйдут в стартовом составе сборных Нидерландов и Хорватии в полуфинале Лиги наций
14 июня 2023 20:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Стали известны составы сборных Нидерландов и Хорватии, которые сыграют в Роттердаме в полуфинале Лиги наций.

Нидерланды: Бейло, Гертруйда, Ван Дейк, Аке, Виффер, Де Йонг, Копмейнерс, Симонс, Мален, Гакпо.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Вида, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Иванушеч, Пашалич, Крамарич.

Вторую полуфинальную пару составили национальные команды Испании и Италии. Они сыграют 15 июня

Победители противостояний определятся в одном матче, финал и матч за третье место пройдут 18 июня.

источник: UEFA (УЕФА)
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