Моуринью ответил отказом на предложение «Аль-Ахли» стать главным тренером клуба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит «Аль-Ахли» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Анжело Манджанте в своих соцсетях.

Отмечается, что у 60-летнего специалиста состоялась встреча в Лондоне с президентом клуба из Саудовской Аравии. Глава команды сделал португальцу очень щедрое предложение, однако тот ответил отказом. По информации источника, тренер хочет продолжить свою работу в стане римлян.

Напомним, что Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге Европы коллектив дошел до финала турнира, где уступил «Севилье».