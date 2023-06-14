«Зенит» выкупил бразильца Мантуана у «Коринтианса»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, выступавший за клуб на правах аренды, стал полноценным игроком петербуржцев. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

По словам функционера, команда РПЛ выкупила контракт 21-летнего бразильца у «Коринтианса».

– Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер), можно об этом писать, – цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне-2022/23 Мантуан принял участие в 29 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Вместе с петербургским клубом футболист стал чемпионом России.