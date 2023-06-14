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Александр Мостовой: Виллиан точно не испортил бы картину в «Спартаке»

Бразилец решил остаться в Англии.
14 июня 2023 21:28
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении Виллиана не переходить в «Спартак».

«Виллиану 34 года. Ничего страшного в этом нет, что он не продолжит карьеру в «Спартаке». Можно не обращать внимания на эти новости. Но подписать его пытались, думаю. Картину он точно бы не испортил. Даже улучшил бы.

Для РПЛ Виллиан игрок очень высокого уровня. Тем более последние сезоны он отыграл в АПЛ. Так что он однозначно помог бы «Спартаку». Ну раз опровергли — что теперь обсуждать», - приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

34-летний Виллиан выступает за «дачников» с осени 2022 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее бразилец играл в составе лондонского «Арсенала», «Челси» и махачкалинского «Анжи».

источник: «Евро-футбол.ру»
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