«Спартак» и ЦСКА поспорят за игрока «Гремио» Бителло

Центральный полузащитник «Гремио» Бителло входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России.

По информации журналиста Диого Росси, 23-летнего бразильца хотят подписать «Спартак» и ЦСКА. Помимо московских команд, на футболиста претендует «Монако».

Отмечается, что бразильский клуб намерен заработать на трансфере игрока около 15 миллионов евро.

Напомним, что Бителло находится в системе «Гремио» с сентября 2018 года. Всего за команду он провел 78 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025-го.