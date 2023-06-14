«Простите за незабитые пенальти». Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом»

Российский нападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».

«Завершается очередная и очень значимая глава для меня, для моей семьи.

Я перелистываю эту страницу с огромной благодарностью команде, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба и, конечно, людям, болельщикам.

Очень хотелось завоевать вновь медали вместе с «Ростовом», но… Также прошу прощения за мои незабитые пенальти, нереализованные моменты! Совокупно 242 матча, 58 мячей, 8,5 лет в стане команды… Очень тяжело прощаться

Спасибо городу за все! Есть что вспомнить и рассказать. Впереди новые истории и победы. Увидимся!», - написал Полоз в своих социальных сетях.

Напомним, что Полоз защищал цвета «Ростова» с августа 2020 года, а также в период с 2012 по 2017-го. В сезоне-2022/23 он принял участие в 30 матчах, забив девять голов.

Ранее футболист выступал за «Зенит», «Локомотив», «Сочи» и «Рубин». Всего в клубной карьере он отличился 97 забитыми мячами и 41 результативной передачей в 434 встречах