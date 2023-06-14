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Сперцян прокомментировал слухи об интересе «Аякса» и «Марселя»

Футболист заявил, что ничего об этом не знает.
14 июня 2023 21:52
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Марселя» и «Аякса».

«Ничего не знаю об интересе «Марселя» и «Аякса», честно. Я готовился к игре. Матч всей моей карьеры за весь этот период был здесь. И я не смотрел ничего. Все мои мысли были здесь. Мне так, сказали. Ребята посоветовали не обращать внимания. На данный момент все мысли о «Краснодаре». Хотел бы попробовать себя в Европе? Уже говорил», - приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека с армянским гражданством заинтересован «Аякс».

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 за «быков» он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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