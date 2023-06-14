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Владимир Пономарев: Чалов не того уровня игрок, чтобы мог кататься по Европе

По слухам Чалов может продолжить карьеру в Турции.
14 июня 2023 22:29
автор: Александр Кожевников

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе нападающего армейцев Федора Чалова в один из турецких клубов.

«Это все ерунда. У него же есть прекрасный пример Игоря Акинфеева перед глазами — ну куда гнаться, зачем? За большими деньгами? Ему и так достаточно платят в ЦСКА. Нужно ему играть за команду армейскую и заканчивать в команде армейской.

Он не того уровня игрок, чтобы мог кататься по европейским городам и играть за европейские команды. Он же пробовал себя уже в Швейцарии и себя там не зарекомендовал», - приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев заявил, что клуб начал переговоры по продлению контракта с 25-летним футболистов.

В минувшем сезоне Чалов провел 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

источник: «Газета.Ru»
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