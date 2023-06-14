Сборная Нидерландов обыгрывает Хорватию после первого тайма полуфинала Лиги наций

Завершился первый тайм полуфинального матча Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что после первой половины встречи подопечные Рональда Кумана обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. На 34-й минуте гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален. Ассистировал 24-летнему футболисту хавбек «Фейеноорда» Матс Виффер.

Напомним, что матч проходит в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Главным арбитром встречи является Иштван Ковач из Румынии.

В случае победы в сегодняшнем матче Нидерланды выйдут в финал турнира. В другом полуфинале сыграют национальные команды Италии и Испании.