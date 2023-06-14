В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что 55-й минуте встречи подопечные Златко Далич сравняли счет. Форвард хорватов Андрей Крамарич удачно реализовал 11-метровый удар.

В составе нидерландской команды забитым мячом отличился нападающий Дониэлл Мален (34).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.