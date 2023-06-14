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Нидерланды – Хорватия: Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет в матче

Команды забили друг другу по одному голу.
14 июня 2023 23:00
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что 55-й минуте встречи подопечные Златко Далич сравняли счет. Форвард хорватов Андрей Крамарич удачно реализовал 11-метровый удар.

В составе нидерландской команды забитым мячом отличился нападающий Дониэлл Мален (34).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.

источник: «Советский спорт»
Нидерланды – Хорватия: Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет в матче
Команды забили друг другу по одному голу.
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