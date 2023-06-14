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Нидерланды – Хорватия: «шашечные» вышли вперед в счете благодаря голу Пашалича

Подопечные Златко Далича близки к тому, чтобы одержать волевую победу.
Нидерланды – Хорватия: «шашечные» вышли вперед в счете благодаря голу Пашалича
14 июня 2023 23:20
автор: Сергей Иванов
автор фото: УЕФА

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что 73-й минуте встречи хорваты забили свой второй гол. Автором забитого мяча стал бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, в данный момент выступающий за «Аталанту».

Еще один гол в составе «шашечных» забил Андрей Крамарич (55). У нидерландцев забитый мяч на счету Дониэлла Малена (34).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.

источник: «Советский спорт»
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