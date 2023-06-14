«Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Маунта

Лондонский «Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта в размере 45 миллионов евро.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как информирует источник, сейчас в «Челси» стоят перед выбором - либо снизить цену на игрока, либо расстаться с хавбеком следующим летом бесплатно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера игрока может составить 80 миллионов евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником академии «Челси». Всего за лондонский клуб он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.