В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что 96-й минуте встречи хозяевам удалось сравнять счет. Автором забитого мяча стал нападающий Ноа Ланг. Еще один гол в составе оранжевых забил Дониэлл Мален (34). У гостей отличились Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (73).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.