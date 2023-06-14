Нидерланды – Хорватия: команды не выявили победителя в основное время матча

В Роттердаме продолжается полуфинальный матч Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии. Основное время завершилось вничью – 2:2.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте встречи – Дониэлл Мален вывел хозяев поля вперед. На 55-й минуте в ворота Нидерландов был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал Андрей Крамарич, сравняв счет.

На 73-й минуте Марио Пашалич вывел хорватскую сборную вперед, однако уже на шестой компенсированной минуте Ноа Ланг сравнял счет, переведя матч в дополнительное время.

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.