Нидерланды – Хорватия: Петкович вновь вывел гостей вперед в счете

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что на 98-й минуте «шашечные» вновь вышли вперед в счете. С передачи полузащитника Луки Модрича отличился нападающий Бруно Петкович.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. В составе команды Златко Далича голы забили Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (73). Хозяева ответили забитыми мячами Дониэлла Малена (34) и Ноа Ланга (90+6).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.