Сборная Хорватии обыгрывает Нидерланды после первого дополнительного тайма полуфинала Лиги наций

Завершился первый дополнительный тайм полуфинального матча Лиги наций между сборными Нидерландов и Хорватии.

Отметим, что подопечные Златко Далича обыгрывают своего соперника со счетом 3:2. На 98-й минуте гол забил Бруно Петкович, отличившийся с передачи Луки Модрича. Ранее в составе «шашечных» отличились Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (73). За оранжевых забивали Дониэлл Мален (34) и Ноа Ланг (90+6).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Игра проходит в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.