Сборная Хорватии победила Нидерланды в дополнительное время и вышла в финал Лиги наций

Футболисты сборной Хорватии обыграли Нидерланды (4:2) в полуфинальном матче Лиги наций. Игра прошла в Роттердаме на стадионе «Де Кейп».

Отметим, что в основное время национальные команды забили друг другу по два гола. В составе «шашечных» отличились Андрей Крамарич, удачно реализовавший 11-метровый удар на 55-й минуте, и Марио Пашалич (73). Хозяева ответили голами Дониэлла Малена (34) и Ноа Ланга (90+6).

В дополнительное время за хорватов забивали Бруно Петкович (98) и Лука Модрич (116).

Таким образом, подопечные Златко Далича вышли в финал турнира, где сыграют с победителем встречи Испания – Италия. В свою очередь Нидерланды примут участие в матче за третье место.

Лига наций

Полуфинал

Нидерланды – Хорватия – 2:4 Д.В. (1:0)

Голы: Мален, 34. Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (с пенальти), Пашалич, 73. Петкович, 98. Модрич, 116 (с пенальти).