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Нидерланды – Хорватия: Модрич упрочил преимущество гостей, реализовав пенальти

«Шашечные» забили два гола в дополнительное время.
15 июня 2023 00:18
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что на 116-й минуте встречи «шашечные» забили свой четвертый гол. Полузащитник Лука Модрич удачно реализовал 11-метровый удар. На 98-й минуте в составе гостей отличился Бруно Петкович (98).

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. В составе команды Златко Далича голы забили Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (73). Хозяева ответили забитыми мячами Дониэлла Малена (34) и Ноа Ланга (90+6).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.

источник: «Советский спорт»
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