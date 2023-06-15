Нидерланды – Хорватия: Модрич упрочил преимущество гостей, реализовав пенальти

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Нидерландов играет с Хорватией.

Отметим, что на 116-й минуте встречи «шашечные» забили свой четвертый гол. Полузащитник Лука Модрич удачно реализовал 11-метровый удар. На 98-й минуте в составе гостей отличился Бруно Петкович (98).

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. В составе команды Златко Далича голы забили Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (73). Хозяева ответили забитыми мячами Дониэлла Малена (34) и Ноа Ланга (90+6).

Добавим, что главным арбитром матча является Иштван Ковач из Румынии. Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале турнира либо с Италией, либо с Испанией.