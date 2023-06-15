Модрич заявил, что сборная Хорватии провела блестящий матч против Нидерландов в Лиге наций

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги полуфинального матча Лиги наций, в котором его команда обыграли Нидерланды.

Отметим, что игра, прошедшая в Роттердаме на стадионе «Де Кейп», завершилась победой «шашечных» в дополнительное время со счетом 4:2. 37-летний хавбек отличился голом и результативной передачей.

– Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились все лучше и лучше. После гола Крамарича играли на максимум и показали себя очень хорошо. Обидно, что пропустили гол на последней минуте, но затем мы снова показали свой характер в дополнительное время, – цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги наций хорваты сыграют с Испанией или Италией. Их матч состоится сегодня, 15 июня. При этом финальная встреча турнира и игра за третье место пройдут 18 июня.