Чалов не планирует продолжать карьеру в чемпионате Турции

Форвард ЦСКА Федор Чалов не хочет переходить ни в один из турецких клубов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний входит в сферу интересов «Галатасарая» и «Фенербахче».

Как сообщает Transfermarkt, Чалов не хочет уезжать в Турцию, а ЦСКА намерен продлить с нападающим контракт в ближайшие дни.

Член совета директоров «Фенербахче» опроверг информацию о заинтересованности турецкой команды в трансфере Федора.

В минувшем сезоне Чалов провел 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.