Манчини рассказал о значимости трофея Лиги наций для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался относительно предстоящего полуфинала Лиги наций против Испании.

Напомним, что встреча пройдет сегодня в Энсхеде (Нидерланды) и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Важно выиграть этот трофей, в том числе и потому, что мы уже второй раз участвуем в финальном турнире. Всегда сложно играть со сборной Испании, у которой фантастически техничные футболисты. Каждый матч с ними получается очень тяжелым», – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первым финалистом Лиги Наций стала Хорватия, которая обыграла в дополнительное время Нидерланды (4:2). Финальная игра и матч за третье место пройдут 18 июня.