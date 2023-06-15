ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Манчини рассказал о значимости трофея Лиги наций для сборной Италии

Первый финалист турнира уже известен.
15 июня 2023 08:42
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался относительно предстоящего полуфинала Лиги наций против Испании.

Напомним, что встреча пройдет сегодня в Энсхеде (Нидерланды) и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Важно выиграть этот трофей, в том числе и потому, что мы уже второй раз участвуем в финальном турнире. Всегда сложно играть со сборной Испании, у которой фантастически техничные футболисты. Каждый матч с ними получается очень тяжелым», – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первым финалистом Лиги Наций стала Хорватия, которая обыграла в дополнительное время Нидерланды (4:2). Финальная игра и матч за третье место пройдут 18 июня.

источник: UEFA (УЕФА)
Мората поделился ожиданиями от матча сборной Италии в Лиге Наций
Финал турнира состоится в воскресенье, 18 июня.
15.06.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Арсенал» хочет купить Хаверца у «Челси» за 70 млн евро
Контракт игрока с «аристократами» истекает в июня 2025 года.
15.06.2023 08:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Манчини рассказал о значимости трофея Лиги наций для сборной Италии
Первый финалист турнира уже известен.
15.06.2023 08:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Чалов не планирует продолжать карьеру в чемпионате Турции
Чалов не планирует продолжать карьеру в чемпионате Турции
Контракт футболиста с армейцами действует до конца 2024 года.
15.06.2023 08:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Модрич заявил, что сборная Хорватии провела блестящий матч против Нидерландов в Лиге наций
Модрич заявил, что сборная Хорватии провела блестящий матч против Нидерландов в Лиге наций
Подопечные Златко Далича вышли в финал турнира.
15.06.2023 08:14
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сборная Хорватии победила Нидерланды в дополнительное время и вышла в финал Лиги наций
Сборная Хорватии победила Нидерланды в дополнительное время и вышла в финал Лиги наций
В решающей встрече турнира «шашечные» сыграют с Италией или Испанией.
15.06.2023 00:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
Нидерланды – Хорватия: Модрич упрочил преимущество гостей, реализовав пенальти
«Шашечные» забили два гола в дополнительное время.
15.06.2023 00:18
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сборная Хорватии обыгрывает Нидерланды после первого дополнительного тайма полуфинала Лиги наций
Команда Златко Далич близка к тому, чтобы выйти в финал турнира.
15.06.2023 00:04
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стадион «Спартака» сменит название в конце года
Стадион «Спартака» сменит название в конце года
«Открытие Арена» станет «Лукойл Ареной».
14.06.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нидерланды – Хорватия: Петкович вновь вывел гостей вперед в счете
Нидерланды – Хорватия: Петкович вновь вывел гостей вперед в счете
Продолжается первый дополнительный тайм встречи.
14.06.2023 23:57
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.