«Арсенал» хочет купить Хаверца у «Челси» за 70 млн евро

Форвард «Челси» Кай Хаверц может покинуть команду в ближайшее время.

Как сообщает Daily Mail, 24-летний футболист входит в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы заплатить конкурентам за трансфер Хаверца 70 миллионов евро. Игрок сборной Германии может полуать свыше 230 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что «Челси» намерен выручить с продажи Кая 80 миллионов евро.

Добавим, что нападающий провел 35 матчей в минувшем сезоне АПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.