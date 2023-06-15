Мората поделился ожиданиями от матча сборной Италии в Лиге Наций

Форвард сборной Испании Альваро Мората высказался относительно предстоящего полуфинала Лиги Наций с командой Италии.

Напомним, что игра пройдет сегодня в нидерландском Энсехеде . Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что супруга Мораты является итальянкой.

«Люди не понимают, но это просто футбол, это спорт. Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа. В профессиональном плане я сильно вырос там. У меня там много друзей. В моей семье есть итальянцы. Будет здорово сыграть с Италией в полуфинале и в то же время непросто», – цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первым финалистом Лиги Наций стала Хорватия. Команда Златко Далича обыграла в дополнительное время Нидерланд со счетом 4:2.