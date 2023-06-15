«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать Кейна летом 2023 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

По информации The Guardian, владелец лондонцев Дэниел Леви отказался продавать футболиста «красным дьяволам». Отмечается, что «манкунианцы» не будет делать официальное предложение по игроку. Тем самым, предварительные переговоры между клубами о переходе 29-летнего англичанина вести не будут.

Напомним, что Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 49 матчах команды во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 млн евро.