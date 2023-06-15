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«Краснодар» установил ценник на Эдуарда Сперцяна

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Аяксу» и «Марселю».
«Краснодар» установил ценник на Эдуарда Сперцяна
15 июня 2023 09:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Краснодар"

Стала известна сумма, которую «Краснодар» хочет выручить с продажи хавбека Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Грач Хачатрян, «быки» намерены получить 12 миллионов евро плюс бонусы за 23-летнего футболиста сборной Армении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах игрока заинтересованы «Аякс» и «Марсель».

Напомним, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

источник: «Советский спорт»
«Краснодар» установил ценник на Эдуарда Сперцяна
«Краснодар» установил ценник на Эдуарда Сперцяна
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Аяксу» и «Марселю».
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