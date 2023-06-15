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Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков РПЛ

Первое место в этом списке занял футболист «Зенита».
15 июня 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Авторитетный портал Transfermarkt представил свою версию символической сборной самых дорогих футболистов РПЛ.

Так, звание самого дорогого игрока досталось нападающему «Зенита» Малкому. Ценник бразильца, по версии экспертов, составляет 30 миллионов евро. Далее расположились одноклубники Малкома – Вендел (24 млн) и Клаудиньо (€ 20).

К слову, самым дорогим россиянином оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов: потенциальный трансфер голкипера оценивается в € 16 млн.

Полный список выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).

Защитники: Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн), Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн) и Игорь Дивеев (ЦСКА, € 7,5)

Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн), Вендел («Зенит», € 24 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», € 12 млн) и Клаудиньо («Зенит», € 20 млн)

Нападающие: Малком («Зенит», € 30 млн) и Федор Чалов (ЦСКА, € 12 млн)

Добавим, что чемпионом страны стал «Зенит», ЦСКА - обладателем Кубка страны.

источник: Transfermarkt
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