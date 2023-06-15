Агент Медины отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»

Ренато Биттар, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента в «Спартак».

По словам менеджера, он впервые слышит об интересе красно-белых к своему клиенту.

«Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе», – отметил агент, чьи слова приводит Metaratings.ru.

26-летний парагваец заключил договор с армейцами зимой 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.