ЦСКА планирует оформить сделку по выкупу Мойзеса в ближайшие часы

ЦСКА в ближайшее часы оформит выкуп защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабио Алейхо, клубы последние часы ведут переговоры о трансфере 28-летнего футболиста Сделка по Мойзесу может быть закрыта в течение дня.

Отметим, что минувший сезон бразилец играл за российский клуб на правах аренды.

Мойзес провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и тремя голевыми передачами. Вместе с армейцами защитник завоевал Кубок России.