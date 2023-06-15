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ЦСКА планирует оформить сделку по выкупу Мойзеса в ближайшие часы

Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
15 июня 2023 11:33
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА в ближайшее часы оформит выкуп защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабио Алейхо, клубы последние часы ведут переговоры о трансфере 28-летнего футболиста Сделка по Мойзесу может быть закрыта в течение дня.

Отметим, что минувший сезон бразилец играл за российский клуб на правах аренды.

Мойзес провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и тремя голевыми передачами. Вместе с армейцами защитник завоевал Кубок России.

источник: «Советский спорт»
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