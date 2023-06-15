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Макрон намерен уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Контракт 24-летнего форварда истекает через год.
Макрон намерен уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»
15 июня 2023 12:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен уговорить нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Пока мне нечего сказать, но я постараюсь добиться этого», - приводит RMC Sport слова президента Франции.

Напомним, что Мбаппе ранее говорил, что продлил в прошлый раз контракт с «ПСЖ» в том числе из-за позиции Макрона.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Франции направил письмо руководству красно-синих, в котором говорится о нежелании футболиста продлевать контракт с клубом в дальнейшем. Его текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Добавим, что Мбаппе играет в Мбаппе на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 годы). Всего за парижан он сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

источник: RMC Sport
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