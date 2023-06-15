«Локомотив» не стал прописывать репутационные потери в новом соглашении с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях нового соглашения с форвардом Артемом Дзюбой.

Функционер отметил, что в в контракте с футболистом нет пунктов о репутационных потерях.

«Нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всё‑таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Ранее в московском клубе выражали недовольство участием Артема в некоторых шоу на YouTube.

В конце мая «Локомотив» и Дзюба подписали новый контракт до 2024-го с опцией продления на сезон.