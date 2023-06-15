«Факел» покинул футболист, помогший команде остаться в Российской премьер-лиге

Полузащитник Роман Акбашев покинул воронежский «Факел», сообщается на официальном сайте команды.

У футболиста завершился контракт с клубом. На счету 31-летнего игрока дубль в ответном стыковом матче с красноярским «Енисеем» (2:0) за право выступать в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

«Спасибо за все, Рома! За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале «Факела».

Акбашев выступал за «Факел» с 2020 года, перейдя из «Нефтехимика». Всего он провел 108 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.