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«Факел» покинул футболист, помогший команде остаться в Российской премьер-лиге

У него завершился срок контракта.
15 июня 2023 12:27
автор: Александр Евграфов

Полузащитник Роман Акбашев покинул воронежский «Факел», сообщается на официальном сайте команды.

У футболиста завершился контракт с клубом. На счету 31-летнего игрока дубль в ответном стыковом матче с красноярским «Енисеем» (2:0) за право выступать в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

«Спасибо за все, Рома! За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале «Факела».

Акбашев выступал за «Факел» с 2020 года, перейдя из «Нефтехимика». Всего он провел 108 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.

источник: ФК «Факел»
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