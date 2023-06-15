УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале ЛЧ и взвалил вину на турецкого полицейского

УЕФА извинился за инцидент, который произошел перед финалом Лиги чемпионов с участием «Манчестер Сити» и «Интера» (1:0).

В интернете появилось видео, как болельщика английской команды не пускают на стадион в турецком Стамбуле с флагом Украины.

«Это была личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности. Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг, что вы можете увидеть, если у вас есть доступ к полному видео», - приводит The Guardian слова представителя УЕФА.

Также в организации добавили, что не возражают против вывешивания украинских флагов на любых стадионах.