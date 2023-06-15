«Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой в матче первого тура английской премьер-лиги

Английская премьер-лига начнет новый сезон 11 августа, сообщается на официальном сайте турнира.

В матче первого тура действующий победитель АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях с новичком лиги – «Бернли».

Центральным матчем тура можно назвать встречу между «Челси» и «Ливерпулем», который состоится на «Стэмфорд Бридж» 13 августа. В заключительном матче первого тура «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с «Вулверхэмптоном».

Перерыв в чемпионате запланирован с 30 декабря по 13 января, а заключительный тур запланирован на 19 мая.