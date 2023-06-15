Мутко назвал имя футболиста из чемпионата РПЛ, игра которого его впечатляет

Бывший президент РФС Виталий Мутко назвала игрока чемпионата России, который его впечатляет.

Напомним, что лучшим бомбардиром в минувшем сезоне стал форвард «Зенита» Малком. Бразилец провел 27 матчей в РПЛ и забил 23 мяча.

«Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома — бразилец значительно прогрессирует. У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» — «Ростов»: конечно же, там всё делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча. Ещё есть много молодых и креативных ребят», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Российская премьер-лига назвала Малкома лучшим игроком сезона.