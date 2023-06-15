Гаджиев подтвердил, что Газизов будет работать в «Динамо» из Махачкалы

Экс-гендиректор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов нашел новое место работы.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева, функционер будет трудиться в клубе из Республики Дагестан.

«Полная договоренность достигнута тогда, когда подписан договор. Сейчас речь идет об устной договоренности. Мы переговорили и достигли договоренности», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

О том, какую должность Газизов может занять в «Динамо», не сообщается.

Его последним местом работы была «Уфа». Газизов покинул клуб, который вылетел во Вторую лигу.