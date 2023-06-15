Компания Jogel стала новым техническим партнером Российского футбольного союза

Российский футбольный союз и компания Jogel подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума.

Компания Jogel стала новым техническим спонсором сборной России по футболу и экипировщиком команды. Соглашение, которое подписал генеральный директор РФС Максим Митрофанов и основатель компании Артур Мовсесян, рассчитано до 2026 года.

Ранее, с 2008 года, экипировщиком национальной сборной была компания Adidas, которая приостановила сотрудничество с РФС из-за ситуации на Украине.

Также сообщалось, что сборная России проведет первые матчи в новой экипировке в следующем году. Форма будет представлена позднее.