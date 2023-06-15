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Компания Jogel стала новым техническим партнером Российского футбольного союза

Соглашение подписано на ПМЭФ-2023.
15 июня 2023 13:31
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз и компания Jogel подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума.

Компания Jogel стала новым техническим спонсором сборной России по футболу и экипировщиком команды. Соглашение, которое подписал генеральный директор РФС Максим Митрофанов и основатель компании Артур Мовсесян, рассчитано до 2026 года.

Ранее, с 2008 года, экипировщиком национальной сборной была компания Adidas, которая приостановила сотрудничество с РФС из-за ситуации на Украине.

Также сообщалось, что сборная России проведет первые матчи в новой экипировке в следующем году. Форма будет представлена позднее.

источник: «Советский спорт»
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