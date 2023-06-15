«Краснодар» согласовал с «Факелом» детали перехода Якимова

«Краснодар» согласовал с «Факелом» детали трансфера хавбека Вячеслава Якимова.

Как сообщает пресс-служба «быков», у клуба будет право обратного выкупа 25-летнего футболиста. Последние полгода Вячеслав отыграл за «Факел» на правах аренды. Срок контракта футболиста с воронежской командой не разглашается.

Всего в минувшем сезоне Якимов провел 13 матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

«Факел» занял 13-е место в турнирной таблице и играл за право сохранения места в РПЛ. Команда Вадима Евсеева смогла победить «Родину» по сумме двух матчей.