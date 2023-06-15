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Защитник «Зенита» Сантос мог перейти в «Барселону»

Контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до июня 2026 года.
15 июня 2023 14:19
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что в его услугах был заинтересован европейский топ-клуб.

Напомним, что в составе команды из Санкт-Петербурга 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России

«У мeня было предложение от «Барсeлоны», но до конкретики дело нe дошло. Моя судьбa в руках бога. Он — тот, кто привeл меня сюда, и от нeго зависит, останусь я или уйду в другoй клуб», — цитирует Сантоса Globo Esporte.

Отметим, что бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.

источник: Globo Esporte
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