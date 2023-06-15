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«Валенсия» продлила контракт с главным тренером

В клубе остались довольны работой двукратного чемпиона Испании.
15 июня 2023 14:11
автор: Александр Евграфов

Бывший игрок испанской «Валенсии» Рубен Бараха останется на посту главного тренера команды еще на четыре года, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Бараха с 2000 по 2010 год выступал за «Валенсию» в качестве игрока, став дважды чемпионом Испании и завоевав в 2004 году Кубок УЕФА. Бараха стал тренером «Валенсии» в феврале этого года. До «Валенсии» 47-летний специалист работал с «Сарагосой», «Эльче», «Райо Вальекано», «Тенерифе» и хихонским «Спортингом».

Минувший сезон «Валенсия» завершила на 16-м месте, избежав в последнем туре вылета из Примеры.

источник: ФК «Валенсия»
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