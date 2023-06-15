«Безусловно, Федотов проявил свои лучшие качества в минувшем сезоне». Овчинников - о тренере ЦСКА

Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников оценил работу Владимира Федотова н посту главного тренера ЦСКА.

Отметим, что специалист привел армейцев к победе в Кубке России и к серебру чемпионата РПЛ.

«На сегодняшний момент этот тренер является тренером ЦСКА. Безусловно, Владимир Валентинович проявил свои лучшие качества. Это такая некая стабильность— занять вторые места с двумя разными командами. В первенстве это тоже показатель. Насчет будущего никто не знает, время покажет», - заявил Овчинников в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что в суперфинале Кубка России ЦСКА нанес поражение «Краснодару» в серии пенальти (1:1, 6:5).