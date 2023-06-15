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Овчинников дал прогноз на матч сборных России и Катара

По мнению бывшего вратаря национальной сборной соперника нельзя недооценивать.
15 июня 2023 14:45
автор: Никита Плохих

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников назвал российскую национальную команду фаворитом в предстоящем товарищеском матче со сборной Катара.

«Не надо недооценивать нашу сборную, она очень хорошего уровня. Я думаю, что в этом игре мы будем фаворитами, но футбол сегодня таков, что уважать надо любого соперника, и будет необходимо выложиться на максимум. Это хороший тест для нашей сборной», - заявил Овчинников в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Ранее сообщалось, что сборная России проведет в сентябре в Дохе товарищеский матч против команды Катара.

источник: «Советский спорт»
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