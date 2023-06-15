Сергей Овчинников: Головин уже готов сделать шаг в большой клуб

Экс-наставник ЦСКА Сергей Овчинников высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, что 27-летний футболист выступает за монегасков с лета 2018 года.

«Саша— игрок большого уровня. Я надеюсь, что его карьера будет стремительно развиваться. Думаю, он уже готов сделать шаг в большой клуб. Он вполне способен усилить любого лидера топ-5 чемпионатов», - заявил Овчинников в интервью «Советскому спорту».

В минувшем сезоне Головин провел 45 матчей во всех турнирах. Александр забил восемь голов и отдал семь результативных передач.