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Овчинников рассказал, что не оформил паспорт болельщика (FanID)

Бывший вратарь сборной России не исключил, что сделает это в будущем
15 июня 2023 15:09
автор: Никита Плохих

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал, что до сих пор не оформил паспорт болельщика.

«У меня нет FanID, на сегодняшний день он мне просто не нужен. Если потребуется, то пойду и оформлю. Если FanID нужен законодательно, наверное, это и в правду необходимо», - заявил Овчинников в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, что закон о паспорте болельщика в России действует с июня 2022 года. Без этого документа невозможно посетить матчи российской премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
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