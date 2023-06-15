Защитник «Спартака» Тавареш получил серьезную травму

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил травму перед стартом молодежного чемпионата Европы.

Как сообщает Record, 22-летний футболист порвал крестообразную связку колена. Тавареш пропустит турнир, его заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

«Вперeди диагностика, но прогноз нe очень хороший. Он восстановился после серьeзной травмы, проделал блестящую работу в послeдние несколько месяцев, играл, хорошо трeнировался, а теперь с ним случилось такое нeсчастье», — заявил главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.

В минувшем сезоне Тавареш провел 13 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.