Салах провел встречу с президентом «ПСЖ»

«ПСЖ» готовится к потенциальному трансферу форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Как сообщает Sports Zone, в Марокко прошла встреча 31-летнего футболиста и президента французского клуба Насера Аль-Хелаифи. Руководитель «Пари Сен-Жермен» в ходе беседы оценил готовность Салаха к возможному переходу.

Отмечается, что клуб из Парижа близок к подписанию Мануэля Угарте и Марко Асенсио. «ПСЖ» также претендует на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

В минувшем сезоне Салах провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.