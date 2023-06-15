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Салах провел встречу с президентом «ПСЖ»

Контрактом футболиста с клубом АПЛ действует до июня 2025 года.
15 июня 2023 15:37
автор: Александр Поволоцкий

«ПСЖ» готовится к потенциальному трансферу форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Как сообщает Sports Zone, в Марокко прошла встреча 31-летнего футболиста и президента французского клуба Насера Аль-Хелаифи. Руководитель «Пари Сен-Жермен» в ходе беседы оценил готовность Салаха к возможному переходу.

Отмечается, что клуб из Парижа близок к подписанию Мануэля Угарте и Марко Асенсио. «ПСЖ» также претендует на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

В минувшем сезоне Салах провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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