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Сперцян интересен «Фрайбургу» и менхенгладбахской «Боруссии»

Немецкие клубы интересуются хавбеком «Краснодара».
Сперцян интересен «Фрайбургу» и менхенгладбахской «Боруссии»
15 июня 2023 16:25
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Краснодар"

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов сразу двух немецких клубов - «Фрайбурга» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, оба клуба контактировали с окружением футболиста. При этом скауты этих команд будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге наций, чтобы посмотреть на игру 23-летнего полузащитника «Краснодара».

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах игрока заинтересованы «Аякс» и «Марсель».

Напомним, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

источник: «РБ-Спорт»
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