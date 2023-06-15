В «Ростове» прокомментировали интерес к Акбашеву

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался об интересе ростовчан к экс-полузащитнику «Факела» Роману Акбашеву.

«Акбашев стал свободным агентом. Рассматривает несколько вариантов, у нас тоже есть несколько вариантов. Посмотрим», - приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 российской Премьер-лиги Акбашев провел 28 матчей, став в них автором шести голов и четырежды ассистировав партнерам.

«Ростов» по итогам сезона-2022/2023 стал четвертым в чемпионате страны. «Факел» оказался в зоне стыковых матчей, однако смог сохранить прописку в элите российского фтубола, справившись по итогам двух матчей с «Енисеем».